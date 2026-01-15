Реклама

Макрон захотел получить аналог «Орешника»

Макрон: Европе необходимо обзавестись оружием, аналогичным «Орешнику»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Philippe Magoni / Reuters

Франция и другие европейские страны должны обзавестись оружием, которое могло бы быть аналогом российского ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон, его слова приводит телеканал BFMTV.

«Мы тоже должны обзавестись таким оружием, которое было бы способно изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», — указал французский лидер.

Макрон также сослался на оценку военного руководства Франции, заявив, что республика находится в зоне досягаемости «Орешника». Он отметил, что является это причиной необходимости для «ускоренного наращивания собственных возможностей сдерживания».

12 января газета Die Welt сообщила, что немецкая система противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3, считавшаяся европейской надеждой в защите от баллистических ракет, не смогла перехватить «Орешник».

