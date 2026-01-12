Реклама

Наука и техника
01:13, 12 января 2026Наука и техника

В Германии заявили о неспособности Arrow 3 сбить «Орешник»

Die Welt: Система ПВО Германии Arrow-3 не способна сбить «Орешник»
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Pixabay

Немецкая система противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3, считавшаяся европейской надеждой в защите от баллистических ракет, не смогла перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Орешник», пишет Die Welt.

Как отмечает газета, Arrow 3 в Германии сейчас на начальной стадии эксплуатации, и, хотя ее комплекс в Саксонии-Анхальт, возможно, отслеживал пуск, он смог воздействовать на ракету.

Автор материала указывает, что «Орешник» с дальностью до 5,5 тысячи километров может достигнуть любой точки Европы, а имеющиеся у Германии системы не могут остановить эту угрозу.

«Система пока не полностью боеспособна. Теоретически для перехвата мог бы использоваться комплекс Patriot, но он не предназначен для борьбы с гиперзвуковыми ракетами», — заявили источники издания в НАТО.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что Германия готовится утвердить крупнейший в своей истории пакет оборонных заказов на сумму 52 миллиарда евро. 22 миллиарда евро будут направлены на базовое военное снаряжение и обмундирование, 4,2 миллиарда — на боевые машины пехоты Puma, 3 миллиарда — на ракеты-перехватчики и пусковые установки системы ПВО Arrow 3, а еще 1,6 миллиарда — на спутники наблюдения

