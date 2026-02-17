В Киеве призвали серьезно отнестись к «историческим лекциям» России

Бортник: Россия на базе истории пытается создать новое поле легитимности

Киевский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала «Политека» призвал серьезно отнестись к «историческим лекциям» России.

Он ответил на вопрос ведущего о том, будут ли американцы на переговорах слушать экскурсы на историческую тематику от главы российской делегации Владимира Мединского.

Бортник посоветовал задаться вопросом, почему и сам президент России Владимир Путин углубляется в историю, например, в интервью журналисту Такеру Карлсону, и почему отправляет на переговоры именно такого человека, как Мединский. По мнению политолога, Москва на базе истории пытается создать новое поле легитимности.

Эксперт пояснил, что на фоне нынешних кризисов формируется кризис легитимности международного права, которое пытается поставить под сомнение как Россия, так и президент США Дональд Трамп.

«Формируется новая модель легитимности. А новая модель легитимности традиционно формируется на базе трактовок истории. Россия пытается таким образом создать новое правовое поле, поле легитимности — долго, незаметно, неявно», — сказал Бортник.

Ранее первый замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Кислица высказывал недовольство в отношении представителя российской делегации. По его словам, Мединский якобы начал переговоры с лекции об Украине.

В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о важности соблюдать уважение во время переговорного процесса.