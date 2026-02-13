Переговоры Москвы и Киева переезжают в Европу. Российскую делегацию возглавит чиновник, который бесит украинских переговорщиков

Песков: Делегацию РФ на переговорах по Украине в Женеве возглавит Мединский

На предстоящих переговорах по Украине российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский», — сообщил он.

Известно, что в переговорах также примет участие заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Новый раунд переговоров пройдет в Женеве

Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в трехстороннем формате между Россией, Украиной и США 17-18 февраля в Женеве, сообщил Песков. В состав российской делегации войдут не менее 15 человек.

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

На прошедших переговорах в Абу-Даби ее возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России адмирал Игорь Костюков. Также в переговорной группе был первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС России генерал-лейтенант Александр Зорин, участвовавший в переговорах в Стамбуле в мае-июне 2025 года.

Россия позитивно оценила начало прямых контактов с Украиной. Известно, что участники переговоров достигли общего понимания, как определить режим прекращения огня. При этом главные вопросы — как будет выглядеть карта Украины и присутствие западных войск — остались нерешенными.

Назван состав украинской делегации на переговорах в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил прежний состав делегации. Главой переговорной группы остался секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики Рустем Умеров.

Также в состав делегации вошли глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Ранее правительство Украины жаловалось на Мединского

Первый замглавы офиса президента Зеленского Сергей Кислица высказывал недовольство в отношении представителя российской делегации. По его словам, Мединский якобы начал переговоры с лекции об Украине.

«Они прекрасно знают прошлое каждого из нас и иногда говорят провокационные и довольно неприятные вещи», — заявил чиновник.

В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о важности соблюдать уважение во время переговорного процесса.

С кем бы ты ни вел переговоры, его нужно уважать и как минимум быть готовым слушать то, что говорит переговорщик с другой стороны Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Политолог Александр Асафов объяснил, почему Мединского назначили главой делегации. По его словам, помощник президента РФ может обсудить с Украиной и США гуманитарные вопросы.

«Предыдущие переговоры, как мы знаем, завершились на том, что были организованы подгруппы для работы по конкретным направлениям. Несколько подгрупп было заявлено по разным вопросам. И, возможно, по некоторым направлениям появились подвижки, которые теперь надо обсудить на уровне подгрупп», — предположил собеседник «Ленты.ру».