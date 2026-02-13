Артамонов: Масштабная операция может пройти в Одессе в 2026 году

Масштабная операция может пройти в Одессе в 2026 году. Признаки такого сценария уже прослеживаются, аналогичного мнения придерживаются и западные аналитики. Об этом сообщил военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов.

«За Одессу будет основная битва текущего года. Я крайне аккуратно отношусь к словам, что готовится большая операция в непосредственной близости от побережья. Есть такие признаки», — сказал он.

Эксперт считает, что со стороны ВС РФ возможны ракетный удар, работа авиации и принуждение к сдаче Одессы. Тем более что это ключевой город для НАТО, отметил Артамонов.

В США назвали Одессу русским городом

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Одесса исторически русский город, где все говорят по-русски. Он считает, что ВС РФ способны взять под контроль эти города и при желании максимально приблизиться к Киеву, чтобы поставить точку в специальной военной операции и подтвердить крах Вооруженных сил Украины.

В свою очередь американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу тоже согласился с тем, что Украина потеряет Одессу. На этом фоне, по его мнению, Зеленский оказался в тупике, из-за чего делает противоречивые заявления и выдвигает все более нереалистичные условия.

Эксперты также отметили, что российским городом станет не только Одесса, но и Харьков.

Российский полковник заявил, что Киев может потерять не только Харьков и Одессу

Западные специалисты заговорили о необходимости быстрейшего достижения каких-либо результатов, связанных с завершением боевых действий. Ведь считается, что до окончания конфликта страна может потерять два крупных города — Харьков и Одессу — и не только.

«Смысл подобных заявлений сводится к тому, что Украине надо быстрее идти по пути, предлагаемому США, иначе вы потеряете все. Вот сама идея этого заявления, то есть давление на Зеленского, на его команду, на переговорную группу со стороны Украины. Насколько реально это высказывание, которое сделал западный эксперт? Что ж, если они затянут время, они не только Харьков и Одессу потеряют», — сказал полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

Он добавил, что сейчас Россия претендует не на новые земли, а на долгосрочный мир и договор, который бы обеспечил ее безопасность.

Smoke is seen from an oil refinery which caught fire following a missile attack near the port city of Odesa, amid the ongoing Russia's invasion, in Ukraine, April 3, 2022. Фото: Nacho Doce / Reuters

Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы

Украина рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликт. Киеву важны гарантии, что Россия не пойдет на город, сообщал ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров в Абу-Даби.

Новое условие объясняется тем, что без выхода к Черному морю привлекательность Украины для НАТО снижается, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он называет новое условие Киева очередной уловкой, чтобы затянуть переговорный процесс. «Гарантии безопасности для Одессы в принципе служат хорошим оправданием», — сказал политик.

Тогда как член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сообщал, что Украина может потерять все, если она не примет условия России и не придет к какому-то консенсусу, и не сделает какие-то уступки, а они могут быть даже взаимными, но Россия все равно задает тон в этом вопросе.

«Будет политическая воля нашего российского руководства взять Одессу — ее в любом варианте возьмут», — считает депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев.