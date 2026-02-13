Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

11:39, 13 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно возможное место основного боя 2026 года в рамках СВО

Артамонов: За Одессу будет основной бой 2026 года в рамках СВО
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Основной бой 2026 года в рамках специальной военной операции (СВО) может пройти в Одессе. Об этом заявил военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов, передает NEWS.ru.

По его словам, признаки такого развития событий прослеживаются уже сейчас. Артамонов отметил, что аналогичные выводы делают и западные аналитики.

«За Одессу будет основная битва текущего года. Я крайне аккуратно отношусь к словам, что готовится большая операция в непосредственной близости от побережья. Есть такие признаки», — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что российские ракеты «Кинжал» могли ударить по аэродрому Школьный в Одесской области. Сообщалось, что он используется для подскока истребителей F-16 и Mirage Вооруженных сил Украины.

