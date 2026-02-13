Эксперт Дандыкин: «Кинжалы» ударили по аэродрому Школьный с F-16 или Mirage

Российские ракеты «Кинжал» могли ударить по аэродрому Школьный в Одесской области, который используется для подскока истребителей F-16 и Mirage Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом порталу aif.ru рассказал капитан первого ранга запас Василий Дандыкин.

По его словам, построенные в советское время на Украине аэродромы отличаются высоким качеством. «Полагаю, что аэродром противник использует для авиации. Вероятно, это место для подскока самолетов, таких как F-16 или Mirage», — считает эксперт.

Дандыкин уверен, что вместе с самолетами западного производства, поставленными ВСУ, на пораженной площадке могли находиться и западные специалисты.

Ранее координатор подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале сообщил, что российские «Герани» совершили атаку на военный аэродром Школьный в Одессе, который ВСУ переоборудовали в базу для запуска дальних дронов.