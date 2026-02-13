Россия нанесла мощный удар по аэродрому ВСУ в Одессе. Уничтожены готовившиеся к атаке дроны дальнего радиуса действия

В Одессе начался мощный пожар после ударов ВС России, поврежден порт

Вооруженные силы (ВС) России атаковали Одессу. Под удар попали порт и инфраструктура. В результате начался мощный пожар. Как рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, более 90 спасателей работали одновременно на нескольких локациях. Повреждена оказалась энергетическая, портовая и промышленная инфраструктура, уточнили там.

Удар пришелся по военному аэродрому, выпускающему дроны

По словам координатора подполья Сергея Лебедева, российские «Герани» ударили по военному аэродрому Школьный. По его словам, украинские военные переоборудовали его в базу для запуска дальних дронов.

Фото: State Emergency Service Of Ukraine / Reuters

Сегодня ВС РФ удалось сжечь беспилотники, готовившиеся вылететь в сторону России для удара.

Атака была такой же мощной, как на Днепропетровск и Киев. Не менее десяти ударов по аэродрому в момент запуска дронов Сергей Лебедев подпольщик

На данный момент базу оцепили. Туда запустили лишь несколько машин скорой медицинской помощи, уточнил он. Также Лебедев добавил, что еще один удар пришелся по подстанции между рынком «Черемушки» и заводом «Шторм», занимающимся производством военной электроники. Прилегающие к указанным локациям кварталы были обесточены.

Как сообщают в ДТЭК, после ночной атаки серьезно разрушен объект энергетики. Какой именно — не уточняется. В том числе, местные жители ночью докладывали, что после взрывов у них пропал свет.

Атакованный аэродром может использоваться для «подскока» истребителей F-16 и Mirage

По словам капитана первого ранга запас Василия Дандыкина, аэродром Школьный, являющийся наследием СССР, используется Вооруженными силами Украины для быстрого «подскока» истребителей F-16 и Mirage, переданных Киеву западными странами. Он пояснил, что данная тактика заключается в том, что истребители не базируются постоянно на передовой, а появляются там точечно для нанесения удара, уходя после в зоны прикрытия.

Кроме того, на атакованной площадке могли находиться иностранные специалисты, считает эксперт.