10:32, 13 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о мощном пожаре в Одессе после ударов

«Страна.ua»: Мощный пожар начался в Одессе после ударов, поврежден порт
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Handout / Reuters

Мощный пожар начался в Одессе после ударов Вооруженных сил (ВС) России, поврежден порт и инфраструктура. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины раскрыла подробности последствий ударов. «Массированная ночная атака (...) Спасатели работали одновременно на нескольких локациях. Повреждена энергетическая, портовая, жилищная и промышленная инфраструктура», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что к работам по ликвидации пожаров привлечены более 90 спасателей.

Ранее служба Украинской зерновой ассоциации сообщала, что морские суда массово перестали заходить в порты Одессы из-за ударов России. Журналисты отмечают, что экспорт зерна уже упал на 16 процентов.

