Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:53, 6 февраля 2026Россия

В России отреагировали на новое условие Украины на мирных переговорах

Депутат Госдумы Новиков: Без Одессы привлекательность Украины для НАТО снижается
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Украина заявила о намерении получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта. Новое условие объясняется тем, что без выхода к Черному морю привлекательность Украины для НАТО снижается, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, пишет «Газета.Ru».

По словам депутата, Одесса является морским портом, который может быть привлекателен как для гражданских торговых судов, так и для судов военного назначения. Он подчеркнул, что без него ценность территории Украины как военного актива НАТО значительно ослабевает.

Кроме того, Новиков назвал новое условие Киева очередной уловкой, чтобы затянуть переговорный процесс. «Гарантии безопасности для Одессы в принципе служат хорошим оправданием», — закончил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев назвал три условия для перехода Одессы и Николаева под контроль Вооруженных сил России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Меня хотели выгнать, но *** там плавал!» Раскрыты рассуждения Сабурова о выдворении. Что об этом говорят артисты и политики?

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Россиянам помогут отпустить прошлые отношения

    Джиган назвал неожиданную причину развода с Самойловой

    Бывший губернатор российского региона и его заместитель арестованы за взятки

    Золотые резервы России установили рекорд

    Минюст обновил реестр иноагентов

    Ребенка без сознания нашли рядом с российской школой

    Раскрыта более глубокая причина раскола в Эстонии из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok