В США признали русскими два города на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал Одессу исторически русским городом

Одесса является русским городом. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Одесса исторически русский город, где все говорят по-русски», — отметил он.

По словам эксперта, к историческим русским городам также относится Харьков. Макгрегор подчеркнул, что Вооруженные силы России способны взять под контроль эти города и при желании максимально приблизиться к Киеву, чтобы поставить точку в специальной военной операции и подтвердить крах Вооруженных сил Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает на размещение ракет НАТО на территории Украины в случае перемирия с Россией. Кроме того, он отметил, что любые компромиссы в разрешении конфликта на Украине не могут затрагивать фундаментальные принципы, от которых зависят существование страны и судьбы миллионов людей.