09:10, 11 февраля 2026Бывший СССР

Лавров: В случае перемирия Зеленский надеется разместить на Украине ракеты НАТО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В случае перемирия с Россией президент Украины Владимир Зеленский надеется, что страны НАТО разместят на территории страны свои ракеты, которые смогут доставать до российских городов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи», текст которого опубликован на сайте ведомства.

«Киевский режим говорит, что пока они остановятся, пусть, мол, европейцы "подвозят" свои контингенты на их территорию, размещают дальнобойные ракеты, чтобы они могли доставать до российских городов. И тогда, дескать, будет объявлено перемирие. Ему "подпевают" и финны, и британцы, и немцы», — сказал он.

Кроме того, дипломат заявил, что любые компромиссы в урегулировании украинского конфликта не могут затрагивать фундаментальные принципы, от которых зависят само существование страны и судьбы миллионов людей. При этом он подчеркнул, что Украина стала единственной страной, где был бы официально запрещен другой язык.

Ранее газета Financial Times сообщила, что США в случае прекращения огня на Украине должны будут следить за соблюдением перемирия в качестве третьей стороны. Отмечалось, что Вашингтон должен будет рассматривать любые нарушения, в том числе определяя, были ли они преднамеренными.

