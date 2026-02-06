Реклама

08:33, 6 февраля 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли обязательства США в случае прекращения огня

FT: США будут должны следить за соблюдением прекращения огня на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

США в случае прекращения огня на Украине должны будут следить за соблюдением перемирия в качестве третьей стороны. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинского чиновника, участвовавшего в переговорах.

Отмечается, что Вашингтон должен будет рассматривать любые нарушения, в том числе определяя, были ли они преднамеренными. Помимо этого Соединенные Штаты будут предоставлять разведывательную информацию для мониторинга прекращения огня.

«В соответствии с гарантиями безопасности, обсуждавшимися Вашингтоном и Киевом, от США ожидается предоставление ресурсов, включая разведывательную информацию, для мониторинга прекращения огня и выступление в качестве третьей стороны, рассматривающей любые нарушения, в том числе, являются ли инциденты непреднамеренными», — говорится в тексте статьи.

Ранее на Украине раскрыли детали переговоров с Россией и США. Отмечается, что встреча завершилась «списком домашних заданий» для сторон.

