08:15, 6 февраля 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли детали переговоров с Россией и США

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в столица Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби — завершились списком «домашних заданий» для сторон. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на слова участвовавшего в переговорах украинского чиновника.

«Официальный представитель заявил, что встреча завершилась "списком домашних заданий", которые будут представлены Киеву, Москве и Вашингтону перед следующим раундом переговоров», — отметил он.

По словам собеседника издания, прогресс на переговорах оказался значительным. Он также подчеркнул, что российские и украинские военные должны иметь возможность работать вместе до принятия политических решений, чтобы к моменту их объявления технические вопросы развода войск, мониторинга и практической реализации прекращения огня были решены.

Представитель Киева также подчеркнул, что такая работа является не слишком привлекательной для широкой публики, однако остается крайне важной, поскольку без нее прекращение боевых действий может сорваться.

Второй раунд трехсторонних переговоров состоялся 4-5 февраля. Впоследствии руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), также участвовавший в переговорах, заявил, что встреча прошла конструктивно.

