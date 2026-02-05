Буданов прокомментировал итоги переговоров с Россией

Буданов: Переговоры с Россией в ОАЭ прошли конструктивно

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби — прошли конструктивно. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «РБК-Украина».

«Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество», — сказал он.

Других деталей переговоров руководитель офиса президента не раскрыл. Сам Буданов также был членом группы, представлявшей Украину на встрече.

Второй раунд трехсторонних переговоров состоялся 4-5 февраля. Предыдущая встреча в таком составе проходила 23-24 января.