Пресс-секретарь Умерова сообщила о завершении трехсторонних переговоров в ОАЭ

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби завершились. Об этом сообщила пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова Диана Давитян, передает «Инсайдер.UA» в Telegram.

«Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби завершились», — сообщила она.

Подробности не раскрываются. Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил о начале второго дня переговоров 5 февраля в 10:20 (мск).

Первый день переговоров прошел 4 февраля. По словам главы СНБО, встреча была продуктивной.