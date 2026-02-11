Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
08:03, 11 февраля 2026Мир

Лавров высказался о компромиссах по Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью проекту «Эмпатия Манучи» подчеркнул, что любые компромиссы в урегулировании украинского конфликта не могут затрагивать фундаментальные принципы, от которых зависят само существование страны и судьбы миллионов людей.

«Компромиссы не могут касаться ключевых, базовых принципов, от которых зависит жизнь государства. И самое главное – жизнь миллионов людей», — заявил министр.

Он напомнил, что Украина — единственная страна, в которой официально запрещен целый язык, подобного не было ни в одном из мировых конфликтов — стороны никогда не вводили запреты на язык противника.

Ранее Лавров заявил, что цели спецоперации на Украине остаются неизменными и не подлежат конъюнктурным компромиссам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
