06:35, 12 февраля 2026Мир

Зеленского предупредили о потере двух крупных городов Украины

Доктороу: Одесса и Харьков могут перейти под контроль России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

До окончания конфликта Украина может потерять два крупных города — Харьков и Одессу. Об этом предупредил американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу.

«Когда [российские военные] дойдут до Днепра, останется одно: провести переговоры с правительством [президента Украины Владимира] Зеленского — если оно еще будет на месте — о том, что произойдет с Одессой и Харьковом: заберут ли русские и их тоже. Я думаю, мы близки к финалу и это может частично объяснить истерику Зеленского», — сказал он.

По его словам, Зеленский сейчас находится в тупике, из-за чего он делает противоречивые заявления и выдвигает все более нереалистичные условия.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор признал русскими два города на Украине. «Одесса исторически русский город, где все говорят по-русски», — отметил он, добавив, что к историческим русским городам также относится и Харьков.

