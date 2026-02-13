Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:13, 13 февраля 2026РоссияЭксклюзив

Ведущую роль Мединского на новых переговорах с Украиной и США объяснили

Политолог Асафов: Мединский может обсудить с Украиной и США гуманитарные вопросы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Одной из причин того, что российскую делегацию на новых переговорах с США и Украиной возглавит помощник президента России Владимир Мединский, может быть продвижение по определенным направлениям в мирном урегулировании, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

«Предыдущие переговоры, как мы знаем, завершились на том, что были организованы подгруппы для работы по конкретным направлениям. Несколько подгрупп было заявлено по разным вопросам. И, возможно, по некоторым направлениям появились подвижки, которые теперь надо обсудить на уровне подгрупп», — предположил политолог.

Он напомнил, что о спорных моментах в переговорах на данный момент известно только из СМИ — это территории и присутствие западных вооруженных сил на Украине. Асафов не исключил, что по некоторым темам стороны могли достигнуть понимания.

«Есть ряд вопросов гуманитарного свойства и другие. Возможно, просто добавилось повестки и конкретики», — заключил политолог.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. По его словам, на этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали о составе делегации России на переговорах по Украине в Женеве

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Миллера переизбрали главой «Газпрома»

    В сети обсудили появление принца Уильяма на публике в солнцезащитных очках

    Врач предупредила об опасности сочетания блинов с некоторыми продуктами

    В ЦБ назвали условия возвращения доступной для всех ипотеки в России

    Автовладельцам рассказали о запрещенных действиях с замерзшей машиной

    Буланова увеличила количество концертов в 11 раз

    В Кремле высказались об участии Европы в переговорах по Украине в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok