Ведущую роль Мединского на новых переговорах с Украиной и США объяснили

Политолог Асафов: Мединский может обсудить с Украиной и США гуманитарные вопросы

Одной из причин того, что российскую делегацию на новых переговорах с США и Украиной возглавит помощник президента России Владимир Мединский, может быть продвижение по определенным направлениям в мирном урегулировании, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

«Предыдущие переговоры, как мы знаем, завершились на том, что были организованы подгруппы для работы по конкретным направлениям. Несколько подгрупп было заявлено по разным вопросам. И, возможно, по некоторым направлениям появились подвижки, которые теперь надо обсудить на уровне подгрупп», — предположил политолог.

Он напомнил, что о спорных моментах в переговорах на данный момент известно только из СМИ — это территории и присутствие западных вооруженных сил на Украине. Асафов не исключил, что по некоторым темам стороны могли достигнуть понимания.

«Есть ряд вопросов гуманитарного свойства и другие. Возможно, просто добавилось повестки и конкретики», — заключил политолог.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. По его словам, на этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.