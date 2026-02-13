В США заявили, что Россия и Украина достигли согласия по важному вопросу на переговорах в Абу-Даби. Что об этом известно?

Politico: РФ и Украина достигли согласия по важному вопросу на переговорах в ОАЭ

Американский журнал Politico со ссылкой на источники утверждает, что представители России и Украины достигли общего согласия по одному из важных вопросов на прошедших в Абу-Даби переговорах. Речь идет о параметрах прекращения огня.

Так, в материале говорится о том, что стороны достигли понимания, как определить режим прекращения огня и как могла бы выглядеть демилитаризованная зона, если главы стран решат прекратить боевые действия.

Но главные вопросы — как будет выглядеть карта Украины и присутствие западных войск — остаются нерешенными для статьи Politico неназванный европейский чиновник

Назван главный «камень преткновения»

Им по-прежнему остается территориальный вопрос. Собеседники издания отмечают, что обе стороны стоят на своем и не намерены отходить от своих позиций. При этом источники Politico подчеркнули — после переговоров «у всех появилось ощущение, что путь вперед существует».

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вместе с тем журнал The Atlantic со ссылкой на советников главы Украины Владимира Зеленского пишет о том, что Киев может согласиться на «самую жесткую уступку» — вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса. Для этого власти якобы рассматривают возможность проведения референдума этой весной. Однако в России считают подобные заявления лишь уловкой. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предполагает, что это попытка затянуть время в расчете, что через 2-3 месяца ситуация в отношениях Зеленского с США и в отношениях европейцев с американцами как-то изменится, «и они опять навалятся со своей помощью Киеву».

На данный момент также ведется подготовка следующей встречи. Американские чиновники полагают, что именно на ней может быть достигнут прогресс. Как несколько часов назад сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, она состоится на следующей неделе. Трехсторонние переговоры между РФ, Украиной и США пройдут в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Второй раунд переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби Фото: МИД ОАЭ / РИА Новости

В России не питают надежд по новой встрече

Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что колоссальных подвижек в рамках нового раунда переговоров ждать не стоит.

Колоссальные подвижки не произойдут, но движение вперед идет. Просто, чтобы все было надежно и правильно, чтобы мир был прочным, необходимо учитывать все нюансы Алексей Чепа депутат Госдумы

Как стало известно со слов народного депутата и секретаря комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Романа Костенко, Россия на переговорах, помимо вопроса территорий, также выдвигает принципиальные требования по защите русского языка и Украинской православной церкви. Украинская делегация при этом не подтверждала перечисленные требования, однако глава МИД РФ Сергей Лавров ранее объявлял о том, что вопросы языка и религии являются для Москвы «базовыми принципами», которые не могут быть предметом торга.