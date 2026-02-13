Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:41, 13 февраля 2026Мир

В США заявили, что Россия и Украина достигли согласия по важному вопросу на переговорах в Абу-Даби. Что об этом известно?

Politico: РФ и Украина достигли согласия по важному вопросу на переговорах в ОАЭ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Американский журнал Politico со ссылкой на источники утверждает, что представители России и Украины достигли общего согласия по одному из важных вопросов на прошедших в Абу-Даби переговорах. Речь идет о параметрах прекращения огня.

Так, в материале говорится о том, что стороны достигли понимания, как определить режим прекращения огня и как могла бы выглядеть демилитаризованная зона, если главы стран решат прекратить боевые действия.

Но главные вопросы — как будет выглядеть карта Украины и присутствие западных войск — остаются нерешенными

для статьи Politico неназванный европейский чиновник

Назван главный «камень преткновения»

Им по-прежнему остается территориальный вопрос. Собеседники издания отмечают, что обе стороны стоят на своем и не намерены отходить от своих позиций. При этом источники Politico подчеркнули — после переговоров «у всех появилось ощущение, что путь вперед существует».

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Вместе с тем журнал The Atlantic со ссылкой на советников главы Украины Владимира Зеленского пишет о том, что Киев может согласиться на «самую жесткую уступку» — вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса. Для этого власти якобы рассматривают возможность проведения референдума этой весной. Однако в России считают подобные заявления лишь уловкой. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предполагает, что это попытка затянуть время в расчете, что через 2-3 месяца ситуация в отношениях Зеленского с США и в отношениях европейцев с американцами как-то изменится, «и они опять навалятся со своей помощью Киеву».

Материалы по теме:
«Украина не проиграет». Зеленский предпочел войну «плохому миру», но задумался об отказе от части ДНР. Какие условия ставит Киев?
«Украина не проиграет». Зеленский предпочел войну «плохому миру», но задумался об отказе от части ДНР. Какие условия ставит Киев?
Сегодня
«Вас все ненавидят». США требуют от Украины провести выборы. Почему Зеленский может их проиграть?
«Вас все ненавидят». США требуют от Украины провести выборы. Почему Зеленский может их проиграть?
11 февраля 2026
«Будет основная битва 2026 года». Стало известно о подготовке масштабной операции с целью принуждения к сдаче Одессы
«Будет основная битва 2026 года». Стало известно о подготовке масштабной операции с целью принуждения к сдаче Одессы
Сегодня

На данный момент также ведется подготовка следующей встречи. Американские чиновники полагают, что именно на ней может быть достигнут прогресс. Как несколько часов назад сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, она состоится на следующей неделе. Трехсторонние переговоры между РФ, Украиной и США пройдут в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Второй раунд переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби

Второй раунд переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби

Фото: МИД ОАЭ / РИА Новости

В России не питают надежд по новой встрече

Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что колоссальных подвижек в рамках нового раунда переговоров ждать не стоит.

Колоссальные подвижки не произойдут, но движение вперед идет. Просто, чтобы все было надежно и правильно, чтобы мир был прочным, необходимо учитывать все нюансы

Алексей Чепадепутат Госдумы

Как стало известно со слов народного депутата и секретаря комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Романа Костенко, Россия на переговорах, помимо вопроса территорий, также выдвигает принципиальные требования по защите русского языка и Украинской православной церкви. Украинская делегация при этом не подтверждала перечисленные требования, однако глава МИД РФ Сергей Лавров ранее объявлял о том, что вопросы языка и религии являются для Москвы «базовыми принципами», которые не могут быть предметом торга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто имя предполагаемого «бойфренда» Макрона из переписки Эпштейна

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Звезда «Слова пацана» рассказал об опасных трюках на съемках

    ВСУ атаковали Крым дальнобойным оружием

    В Индонезии произошло извержение вулкана

    Управляющий кафе избил самого себя и попал под арест

    Действия США вызвали раздражение в НАТО

    В России порассуждали о ядерных испытаниях в США и напомнили об угрозе третьей мировой

    Умер знаменитый историк и автор книг про Путина Рой Медведев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok