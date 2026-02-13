Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
13:58, 13 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об ожиданиях от новых переговоров с США и Украиной

Депутат Чепа: Колоссальных подвижек на новых переговорах с Украиной не будет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Колоссальных подвижек в рамках нового раунда переговоров о мирном урегулировании с США и Украиной ждать не стоит, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, продвижение останется плавным.

«Мы неоднократно говорили, что переговоры — это очень непростой процесс. Шаг за шагом Россия, США и Украина двигаются в сторону мирного соглашения. Попутно приходится уточнять большое количество нюансов, от которых во многом будет зависеть прочность договора», — сказал политик.

Он подчеркнул, что продвижение в направлении мира сохраняется, даже несмотря на активное сопротивление, которое оказывается на переговорный процесс.

«Колоссальные подвижки не произойдут, но движение вперед идет. Просто, чтобы все было надежно и правильно, чтобы мир был прочным, необходимо учитывать все нюансы», — объяснил Чепа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся на следующей неделе. Информацию о точной дате и месте встречи он пообещал уточнить позднее.

