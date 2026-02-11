«Вас все ненавидят». США требуют от Украины провести выборы. Почему Зеленский может их проиграть?

FT: На Украине хотят провести президентские выборы и референдум до 15 мая

В случае если президент Украины Владимир Зеленский объявит о проведении президентских выборов, его возможными соперниками могут стать экс-главком ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко и бывший президент Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Такой сценарий в разговоре с «Лентой.ру» допустил политолог Владимир Жарихин.

Главным соперником Зеленского станет Залужный. Но, безусловно, участвовать будут и другие кандидаты. Это и старая гвардия в лице Порошенко, и, может быть, Кличко Владимир Жарихин политолог

Ранее газета The Financial Times (FT) со ссылкой на украинских и западных чиновников сообщала, что Зеленский — под давлением США — может объявить в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля, о проведении в стране президентских выборов.

«У украинцев есть твердое убеждение, что все эти [мероприятия] должны быть связаны с переизбранием Зеленского», — приводит издание слова западного чиновника.

Уточняется, что Верховная Рада Украины при условии проведения выборов до 15 мая должна выработать в течение марта-апреля поправки, разрешающие голосование в условиях военного положения. В противном случае США пригрозили лишить Киев гарантий безопасности, если не удастся выполнить поставленные условия в срок.

Окружение Зеленского заявило изданию, что политик считает наилучшим сценарием для себя переизбрание в течение 2026 года при одновременном проведении референдума по территориальным вопросам

При этом авторы материала привели мнение аналитиков, которые усомнились в законности таких выборов: «Эксперты предупреждают, что ускоренный график означает, что выборы будут проводиться в то время, когда сотни тысяч солдат развернуты на линии фронта, а миллионы украинцев покинули страну. Это ставит под угрозу легитимность голосования».

Виталий Кличко Фото: Markus Schreiber / AP

Как окружение Зеленского комментирует слухи о выборах?

Издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники в окружении Зеленского, опровергло информацию о возможных выборах.

«Пока нет безопасности, не будет и объявлений о выборах», — сказал собеседник издания.

При этом еще 1 февраля Зеленский признавался, что иногда думает о втором сроке на посту главы государства. «Я иногда думаю о втором президентском сроке, но все зависит от завершения конфликта», — отмечал политик. Он добавил, что завершение боевых действий является обязательным условием проведения выборов.

7 февраля агентство Reuters сообщало, что президент Украины все еще верит в возможность победить на новых выборах главы государства.

Зеленский (...) уверен, что победит украинский чиновник на правах анонимности в разговоре с агентством Reuters

При этом авторы материала пишут, что поддержка Зеленского снизилась после начала спецоперации на Украине. Также чиновник рассказал агентству, что президент открыт для идеи проведения выборов в ближайшем будущем.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Что известно о рейтингах Зеленского?

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), комментируя публикацию FT, заявил, что Зеленский не сможет переизбраться, так как все украинцы его ненавидят.

«Даже если выборы будут под ракетами, бомбами и с полностью отключенной электроэнергией. Даже если [голосовать] в "Дие" (украинский аналог «Госуслуг» — прим. «Ленты.ру»). Даже если позволят голосовать людям, которые вошли в кому в 2021-м, а сейчас только выйдут, — вы никогда не переизберетесь. Вас, господин Зеленский, ненавидят. Все», — написал он.

Парламентарий подчеркнул, что ненависть к президенту испытывают все, включая его коллег по студии «Квартал 95», друзей детства и работников его собственного офиса. Он также отметил, что украинцы мечтают о том, чтобы Зеленский никогда больше не оказался ни на одной должности.

Кроме того, Гончаренко отметил, что никаких выборов и референдума по территориям в мае не ожидается. По его словам, в Раде не идет никакой подготовки к принятию законопроекта, необходимого для таких решений

Непопулярность Зеленского подтверждается и данными социологов. 19 января опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что президент Украины занимает лишь третье место в рейтинге доверия граждан.

Сообщается о следующей тройке лидеров:

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный — 72 процента; Глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — 70 процентов; Президент Украины Владимир Зеленский — 62 процента.

Кроме того, лишь 21 и 19 процентов опрошенных соответственно заявили о недоверии к бывшему главкому и руководителю офиса президента. При этом 34 процента респондентов сказали, что не доверяют главе государства.

Валерий Залужный Фото: Webster / Getty Images

Что о выборах на Украине говорят в России?

Как указал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, Киев пока официально не объявлял о проведении выборов на Украине.

Надо внимательно наблюдать за этими информационными потоками, принимать их, конечно же, во внимание, но ориентироваться все-таки на первоисточники. А из первоисточников пока таких заявлений не было Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Представитель Кремля отметил, что рассуждать о подготовке президентских выборов на Украине пока рано. Он обратил внимание, что в настоящее время соответствующими сообщениями обмениваются через прессу только «некие источники».