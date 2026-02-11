В случае если президент Украины Владимир Зеленский объявит о проведении президентских выборов, его возможными соперниками могут стать экс-главком ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко и бывший президент Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Такой сценарий в разговоре с «Лентой.ру» допустил политолог Владимир Жарихин.
Главным соперником Зеленского станет Залужный. Но, безусловно, участвовать будут и другие кандидаты. Это и старая гвардия в лице Порошенко, и, может быть, Кличко
Ранее газета The Financial Times (FT) со ссылкой на украинских и западных чиновников сообщала, что Зеленский — под давлением США — может объявить в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля, о проведении в стране президентских выборов.
«У украинцев есть твердое убеждение, что все эти [мероприятия] должны быть связаны с переизбранием Зеленского», — приводит издание слова западного чиновника.
Уточняется, что Верховная Рада Украины при условии проведения выборов до 15 мая должна выработать в течение марта-апреля поправки, разрешающие голосование в условиях военного положения. В противном случае США пригрозили лишить Киев гарантий безопасности, если не удастся выполнить поставленные условия в срок.
Окружение Зеленского заявило изданию, что политик считает наилучшим сценарием для себя переизбрание в течение 2026 года при одновременном проведении референдума по территориальным вопросам
При этом авторы материала привели мнение аналитиков, которые усомнились в законности таких выборов: «Эксперты предупреждают, что ускоренный график означает, что выборы будут проводиться в то время, когда сотни тысяч солдат развернуты на линии фронта, а миллионы украинцев покинули страну. Это ставит под угрозу легитимность голосования».
Как окружение Зеленского комментирует слухи о выборах?
Издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники в окружении Зеленского, опровергло информацию о возможных выборах.
«Пока нет безопасности, не будет и объявлений о выборах», — сказал собеседник издания.
При этом еще 1 февраля Зеленский признавался, что иногда думает о втором сроке на посту главы государства. «Я иногда думаю о втором президентском сроке, но все зависит от завершения конфликта», — отмечал политик. Он добавил, что завершение боевых действий является обязательным условием проведения выборов.
7 февраля агентство Reuters сообщало, что президент Украины все еще верит в возможность победить на новых выборах главы государства.
Зеленский (...) уверен, что победит
При этом авторы материала пишут, что поддержка Зеленского снизилась после начала спецоперации на Украине. Также чиновник рассказал агентству, что президент открыт для идеи проведения выборов в ближайшем будущем.
Что известно о рейтингах Зеленского?
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), комментируя публикацию FT, заявил, что Зеленский не сможет переизбраться, так как все украинцы его ненавидят.
«Даже если выборы будут под ракетами, бомбами и с полностью отключенной электроэнергией. Даже если [голосовать] в "Дие" (украинский аналог «Госуслуг» — прим. «Ленты.ру»). Даже если позволят голосовать людям, которые вошли в кому в 2021-м, а сейчас только выйдут, — вы никогда не переизберетесь. Вас, господин Зеленский, ненавидят. Все», — написал он.
Парламентарий подчеркнул, что ненависть к президенту испытывают все, включая его коллег по студии «Квартал 95», друзей детства и работников его собственного офиса. Он также отметил, что украинцы мечтают о том, чтобы Зеленский никогда больше не оказался ни на одной должности.
Кроме того, Гончаренко отметил, что никаких выборов и референдума по территориям в мае не ожидается. По его словам, в Раде не идет никакой подготовки к принятию законопроекта, необходимого для таких решений
Непопулярность Зеленского подтверждается и данными социологов. 19 января опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что президент Украины занимает лишь третье место в рейтинге доверия граждан.
Сообщается о следующей тройке лидеров:
- Экс-главком ВСУ Валерий Залужный — 72 процента;
- Глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — 70 процентов;
- Президент Украины Владимир Зеленский — 62 процента.
Кроме того, лишь 21 и 19 процентов опрошенных соответственно заявили о недоверии к бывшему главкому и руководителю офиса президента. При этом 34 процента респондентов сказали, что не доверяют главе государства.
Что о выборах на Украине говорят в России?
Как указал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, Киев пока официально не объявлял о проведении выборов на Украине.
Надо внимательно наблюдать за этими информационными потоками, принимать их, конечно же, во внимание, но ориентироваться все-таки на первоисточники. А из первоисточников пока таких заявлений не было
Представитель Кремля отметил, что рассуждать о подготовке президентских выборов на Украине пока рано. Он обратил внимание, что в настоящее время соответствующими сообщениями обмениваются через прессу только «некие источники».