12:42, 11 февраля 2026Бывший СССР

В Кремле сделали заявление о выборах на Украине

Песков: Заявлений о выборах на Украине от первоисточников не было
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев пока официально не объявлял о проведении выборов на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Надо внимательно наблюдать за этими информационными потоками, принимать их, конечно же, во внимание, но ориентироваться все-таки на первоисточники. А из первоисточников пока таких заявлений не было», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что рассуждать о подготовке президентских выборов на Украине пока рано. Он обратил внимание, что в настоящее время соответствующими сообщениями обмениваются через прессу только «некие источники».

Ранее в окружении украинского лидера Владимира Зеленского прокомментировали слухи о выборах на Украине. Источники сообщили, что на Украине не объявят новые президентские выборы до момента, пока не будет безопасно их проводить.

