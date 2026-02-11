В Кремле сделали заявление о выборах на Украине

Песков: Заявлений о выборах на Украине от первоисточников не было

Киев пока официально не объявлял о проведении выборов на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Надо внимательно наблюдать за этими информационными потоками, принимать их, конечно же, во внимание, но ориентироваться все-таки на первоисточники. А из первоисточников пока таких заявлений не было», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что рассуждать о подготовке президентских выборов на Украине пока рано. Он обратил внимание, что в настоящее время соответствующими сообщениями обмениваются через прессу только «некие источники».

Ранее в окружении украинского лидера Владимира Зеленского прокомментировали слухи о выборах на Украине. Источники сообщили, что на Украине не объявят новые президентские выборы до момента, пока не будет безопасно их проводить.