Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:00, 11 февраля 2026Бывший СССР

В окружении Зеленского прокомментировали слухи о выборах на Украине

В окружении Зеленского опровергли планы провести выборы на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

На Украине не объявят новые президентские выборы до момента, пока не будет безопасно их проводить. Соответствующие планы в своем Telegram-канале опровергает «РБК-Укрина» со ссылкой на источники в окружении президента страны Владимира Зеленского.

«Пока нет безопасности, не будет и объявлений о выборах», — сказал собеседник издания.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что украинский лидер может объявить о проведении в стране президентских выборов в годовщину начала специальной военной операции (СВО), 24 февраля. Источники в окружении Зеленского заявили журналистам, что политик считает наилучшим сценарием для себя переизбрание в течение 2026 года при одновременном проведении референдума по территориальным вопросам.

При этом отмечается, что Украина вряд ли выполнит условия администрации президента США Дональда Трампа о проведении президентских выборов и референдума о мирном соглашении с Россией до 15 мая. Как сообщает издание, требования Вашингтона вряд ли будут соблюдены, так как они зависят от нескольких факторов, в том числе от возможности добиться прогресса в переговорах о мирном соглашении с российской стороной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась новая информация по делу о покушении на генерала Алексеева

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Американская семья хочет взыскать с России и еще двух стран деньги за гибель бойца ВСУ. Граждане США требуют 20 миллионов долларов

    Артемий Лебедев прокомментировал запрет комику Сабурову приезжать в Россию

    Ирина Шейк в расстегнутой рубашке снялась в рекламе

    Россияне рассказали о своих путешествиях мечты на 14 февраля

    Российский R-SAVER-1 получил неограниченную дальность

    Покинувший Россию автогигант заявил о рекордных убытках

    «Радиостанция Судного дня» стала передавать шифровки с небывалой скоростью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok