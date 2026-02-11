В окружении Зеленского прокомментировали слухи о выборах на Украине

В окружении Зеленского опровергли планы провести выборы на Украине

На Украине не объявят новые президентские выборы до момента, пока не будет безопасно их проводить. Соответствующие планы в своем Telegram-канале опровергает «РБК-Укрина» со ссылкой на источники в окружении президента страны Владимира Зеленского.

«Пока нет безопасности, не будет и объявлений о выборах», — сказал собеседник издания.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что украинский лидер может объявить о проведении в стране президентских выборов в годовщину начала специальной военной операции (СВО), 24 февраля. Источники в окружении Зеленского заявили журналистам, что политик считает наилучшим сценарием для себя переизбрание в течение 2026 года при одновременном проведении референдума по территориальным вопросам.

При этом отмечается, что Украина вряд ли выполнит условия администрации президента США Дональда Трампа о проведении президентских выборов и референдума о мирном соглашении с Россией до 15 мая. Как сообщает издание, требования Вашингтона вряд ли будут соблюдены, так как они зависят от нескольких факторов, в том числе от возможности добиться прогресса в переговорах о мирном соглашении с российской стороной.