09:32, 11 февраля 2026Бывший СССР

Стало известно о желании Зеленского обойти условия США по выборам

FT: Украина вряд ли выполнит условия США по проведению президентских выборов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина вряд ли выполнит условия администрации президента США Дональда Трампа по проведению президентских выборов. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинских и западных чиновников.

«Как график, так и ультиматум США вряд ли будут соблюдены, поскольку их выполнение зависит от нескольких факторов, в том числе от возможности добиться прогресса в переговорах о мирном соглашении с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что план президента Украины Владимира Зеленского по проведению выборов указывает на его стремление максимально увеличить свои шансы на переизбрание, одновременно убедив Трампа в том, что Киев не будет затягивать с заключением мирного соглашения. При этом, согласно опросам, общественная поддержка Зеленского снижается на фоне усталости от войны и коррупционных скандалов в ближайшем окружении украинского лидера.

Ранее стало известно, что Зеленский может объявить в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля, о проведении на Украине президентских выборов.

