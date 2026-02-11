Стало известно о желании Зеленского обойти условия США по выборам

Украина вряд ли выполнит условия администрации президента США Дональда Трампа по проведению президентских выборов. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинских и западных чиновников.
«Как график, так и ультиматум США вряд ли будут соблюдены, поскольку их выполнение зависит от нескольких факторов, в том числе от возможности добиться прогресса в переговорах о мирном соглашении с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что план президента Украины Владимира Зеленского по проведению выборов указывает на его стремление максимально увеличить свои шансы на переизбрание, одновременно убедив Трампа в том, что Киев не будет затягивать с заключением мирного соглашения. При этом, согласно опросам, общественная поддержка Зеленского снижается на фоне усталости от войны и коррупционных скандалов в ближайшем окружении украинского лидера.
Ранее стало известно, что Зеленский может объявить в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля, о проведении на Украине президентских выборов.