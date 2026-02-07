Реклама

01:30, 7 февраля 2026

На Западе раскрыли отношение Зеленского к выборам на Украине

Reuters: Зеленский все еще верит в победу на выборах президента Украины
Фото: Igor Jakubowski / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский все еще верит, что сможет выиграть президентские выборы в случае их проведения. С таким утверждением выступило издание Reuters, ссылаясь на украинского чиновника.

«Зеленский... уверен, что он победит», — сказано в статье.

При этом авторы материала пишут, что поддержка Зеленского снизилась после начала спецоперации на Украине. Также чиновник рассказал агентству, что Зеленский якобы открыт для идеи проведения выборов в ближайшем будущем.

Ранее Владимир Зеленский признался, что иногда думает о втором сроке на посту главы государства. Он добавил, что завершение боевых действий является обязательным условием проведения выборов.

В январе опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что Зеленский занял третью строчку в рейтинге доверия граждан, уступив место новому главе своего офиса Кириллу Буданову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и экс-главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ), послу Украины в Лондоне Валерию Залужному.

