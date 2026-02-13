Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

12:06, 13 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на сообщения о готовности Киева вывести ВСУ из Донбасса

Сенатор Джабаров назвал сообщения о готовности ВСУ уйти из Донбасса уловкой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Сообщения о готовности президента Украины Владимира Зеленского вывести Вооруженных силы страны из Донбасса являются уловкой, убежден первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее журнал The Atlantic сообщил со ссылкой на советников Зеленского о том, что Киев может согласиться на «самую жесткую уступку», а именно вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса. Чтобы легитимизировать этот процесс, власти якобы рассматривают возможность проведения референдума этой весной.

«Это попытка затянуть время в расчете, что через 2-3 месяца ситуация в его отношениях со Штатами и в отношениях европейцев с американцами как-то изменится, и они опять навалятся со своей помощью Киеву. Поэтому я думаю, что нам не надо обращать внимание на мнение Зеленского, на его планы по проведению референдума. У нас есть задачи, поставленные верховным главнокомандующим, мы должны выполнять эти задачи. Все свои условия мы уже обозначили давным-давно и в Стамбуле, и на последних переговорах. Если они их не выполняют, то вредят сами себе», — высказался сенатор.

До этого Зеленский заявлял, что ни Украина, ни Россия не согласны с предложением Соединенных Штатов о создании свободной экономической зоны в Донбассе.

