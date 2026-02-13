В Раде рассказали о принципиальных требованиях России по языку и УПЦ

Депутат Рады Костенко: Россия на переговорах требует защиты русского языка и УПЦ

Россия на переговорах выдвигает принципиальные требования по защите русского языка и Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко, передает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Россия требует, чтобы мы сдали территории, мы этого не делаем. Они навязывают свой язык, церковь — для них это принципиально», — сказал Костенко. По его словам, Киев заходит в переговоры без сильных контраргументов, что делает их безрезультативными.

Официально украинская делегация не подтверждала указанные требования. При этом глава МИД России Сергей Лавров до этого заявлял, что вопросы языка и религии являются для Москвы «базовыми принципами», которые не могут быть предметом торга.

Ранее Костенко заявил, что Украина находится в невыгодном положении для переговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией, их следует отложить до весны. Он полагает, что к весне ситуация изменится и тогда Киев сможет выдвигать свои требования. Однако, уточнил депутат, для изменения переговорной позиции необходимо добиться нескольких целей: «остановить» российские войска на поле боя, «довести их потери до 50 тысяч в месяц» и «сбивать 80-90 процентов дронов».