На Украине предложили отложить переговоры о мире

Депутат Рады Костенко: Переговоры о мире сейчас невыгодны для Украины

Украина сейчас находится в невыгодном положении для переговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией, их следует отложить до весны. Такое мнение высказал депутат и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, передает «Страна.ua» в Telegram.

Он полагает, что к весне ситуация изменится, и тогда Киев сможет выдвигать свои требования. Однако, уточнил депутат, для изменения переговорной позиции необходимо добиться нескольких целей: «остановить» российские войска на поле боя, «довести их потери до 50 тысяч в месяц» и «сбивать 80–90 процентов дронов».

«И уже не будет вопроса: "Отдайте нам территории". (...) И уже Украина будет говорить: «А вот отдайте нам АЭС, отдайте нам Кинбурнскую косу. Отдайте нам Новую Каховку, потому что это наша территория», — утверждает он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на прошедших переговорах с Россией Киеву отказалась уходить из Донбасса. По его словам, «"стоим, где стоим" — самая справедливая и наиболее надежная модель для прекращения огня».