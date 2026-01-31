Боуз: Призывающий убивать русских Зеленский довел свою страну до отчаяния

Призыв президента Украины Владимира Зеленского убивать русских стал апогеем отчаяния его страны, чье существование и так находится под вопросом. Так слова украинского лидера оценил ирландский журналист Чей Боуз.

«Он сказал, что хочет, чтобы каждый месяц погибало 50 тысяч русских. Это просто безумие! Думаю, можно было видеть, как военные командиры переглядывались, думая: "Ты сошел с ума?"», — сказал он.

По его словам, украинское общество измотано боевыми действиями, разрушением инфраструктуры и коррупцией окружения Зеленского. Боуз подчеркнул, что к окончанию конфликта может привести только «какое-либо урегулирование». «Чем дольше это продолжается, тем меньше остается поводов для споров по поводу будущего Украины», — заключил журналист.

Ранее на призыв Зеленского отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Всем видна неадекватность этого человека», — указал он.