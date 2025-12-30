Мирошник назвал «новым скетчем слова клоуна Зеленского» о встрече с русскими

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале оценил слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что тот не боится встречи с русскими, назвав это «новым скетчем от клоуна Зеленского».

Он опубликовал видео с выступлением Зеленского, в котором тот заявил, что проинформировал президента США Дональда Трампа и европейских лидеров о своей готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате и не боится этой встречи.

«Новый скетч от клоуна Зеленского... Он так не боится встречаться с "русскими", что умоляет США встречаться только с хором ЕС и Киева, а от "русских" он убежал из стамбульского формата переговоров и снова не боится… снова не боится... снова не боится!» — написал Мирошник.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта. Он также добавил, что Киев шаг за шагом обсуждает с западными странами детали возможного плана урегулирования конфликта.