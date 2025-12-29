Реклама

11:55, 29 декабря 2025

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Фото: Francesco Fotia / Reuters

Украина готова к прямым переговорам с Россией, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает украинский Telegram-канал «Новости.live».

«Мы готовы на соответствующие форматы», — сказал политик.

Зеленский также добавил, что Киев шаг за шагом обсуждает с западными странами детали возможного плана урегулирования конфликта. По его словам, в скором времени на территории Украины пройдут дополнительные консультации с США на уровне советников.

Ранее Зеленский заявил, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом попросил предоставить Киеву гарантии безопасности сроком до 50 лет. Зеленский также выразил уверенность, что Трамп всерьез рассмотрит его просьбу.

