04:09, 18 февраля 2026Мир

В США высказались об «ужасной» сделке России и Украины

Миршаймер: Если бы украинцы были умны, они бы пошли на сделку с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: National Security and Defence Council of Ukraine / Reuters

Если бы руководство Украины было умнее, оно бы давно пошло на соглашение с Россией, поскольку ситуация для Киева в дальнейшем будет становиться только хуже. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, Киеву выгоднее урегулировать конфликт с Россией сейчас, когда потеряны всего четыре области и Крым. Он отметил, что многие украинцы возмутятся, услышав слово «всего», однако потери будут еще больше, если не пойти на сделку.

«И это было бы еще более трагично для Украины. Это будет катастрофой для них. Именно поэтому я думаю, что, если бы украинцы были умны, они бы уже заключили сделку. Они могут возразить и сказать, что это ужасная сделка, и я отвечу: вы правы. Это ужасная сделка, но наименее плохая из всех возможных», — сказал профессор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что любое соглашение относительно мирного урегулирования будет вынесено на всеукраинский референдум. Голосование по кандидатуре нового главы государства может состояться одновременно с референдумом, добавил он.

