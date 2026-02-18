Раскрыта роль Дмитриева в переговорах по Украине

Bloomberg: Дмитриев должен определить, какую цену США готовы заплатить за мир

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на переговорах по урегулированию конфликта на Украине должен определить, какую цену США готовы заплатить за этот мир. Об этом в колонке для Bloomberg написал аналитик Марк Чемпион.

По его словам, Дмитриев, ранее возглавлявший российскую делегацию, должен был встретиться в Женеве отдельно с посланниками президента США Дональда Трампа — спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

«Задача Дмитриева, грубо говоря, состоит в том, чтобы определить цену, которую администрация готова заплатить за принуждение Киева к капитуляции», — написал он.

Ранее Чемпион заявил, что украинцы, вероятно, готовы пойти на потерю территорий в обмен на гарантии мира. Он уточнил, что Россия также продолжает требовать от Украины принятия ограничений на использование ее вооруженных сил.