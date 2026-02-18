Украину уличили в готовности сдать территории

Bloomberg: Украинцы готовы пойти на потерю территорий в обмен на гарантии мира

Украинцы, вероятно, готовы пойти на потерю территорий в обмен на гарантии мира. Об этом в колонке для Bloomberg заявил аналитик Марк Чемпион.

«Но неясно — независимо от того, какое решение примет [украинский лидер Владимир] Зеленский — согласятся ли они на условия, установленные Москвой, когда им будут предложены референдум и выборы, которые [президент США Дональд] Трамп хочет провести на Украине в мае, чтобы добиться прекращения огня к июню», — написал он.

По словам Чемпиона, Россия продолжает требовать от Украины принятия ограничений на использование ее вооруженных сил и передачи городов, составляющих основные оборонительные линии Украины на востоке, а также исключения из гарантий безопасности компонентов, предоставляемых членами НАТО.

Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф оценил результаты переговоров по Украине в Женеве. Он заявил, что стороны договорились проинформировать руководства своих стран о том, что обсуждалось на встрече, а также продолжить работать для достижения сделки.

