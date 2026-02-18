Реклама

07:36, 18 февраля 2026Мир

Уиткофф оценил результаты переговоров по Украине в Женеве

Уиткофф о встрече в Женеве: Стороны переговоров договорились продолжить работать
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф оценил результаты трехсторонних переговоров по Украине в Женеве, в которых приняли участие делегации от Москвы, Вашингтона и Киева. Он заявил в соцсети Х, что стороны договорились проинформировать руководства своих стран о том, что обсуждалось на встрече, а также продолжить работать для достижения сделки.

«США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией... Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки», — написал политик. Он добавил, что «успех президента [США Дональда] Трампа в объединении усилий обеих сторон (...) привел к значительному прогрессу».

Уиткофф отдельно выразил благодарность Швейцарии за предоставление места для проведения переговоров в трестороннем формате.

Ранее Украина обратилась к США и Европе после переговоров с Россией. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Рустема Умерова, у Киева есть желание сохранять единое видение и «координацию действий между Украиной, США и Европой».

