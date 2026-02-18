Украина обратилась к США и Европе после переговоров с Россией

Умеров: Украина, США и Европа обсудили итоги переговоров с Россией

Украинская сторона провела встречу с представителями Вашингтона, Парижа, Лондона, Берлина и другими европейскими игроками по итогам первого дня новых переговоров с Россией. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

По его словам, во встрече приняли участие США, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Швейцария. «Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам», — указал Умеров, добавив, что у Киева есть желание сохранять единое видение и «координацию действий между Украиной, США и Европой».

Присутствует понимание общей ответственности за дальнейший результат, считает секретарь СНБО. «Работаем дальше», — заключил он.

Ранее Рустем Умеров заявил, что на прошедших 17 февраля переговорах обсуждались «практические вопросы». «На сегодняшний день и политический, и военный блоки завершили работу», — уточнил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью рассказал, что поручил организовать личную встречу с лидером России Владимиром Путиным в Женеве.