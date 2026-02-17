Умеров рассказал о ходе переговоров с Россией и США в Женеве

Сегодня в Женеве на трехсторонних переговорах между Киевом, Москвой и Вашингтоном обсуждались «практические вопросы». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, опубликовав заявление по итогам первого дня в своем Telegram-канале.

По его словам, после совместной части стороны продолжили работать в группах по направлениям. «Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. На сегодняшний день и политический, и военный блоки завершили работу», — написал он.

Кроме того, Умеров поблагодарил американских партнеров «за конструктивное взаимодействие и готовность сотрудничать в рабочем темпе». Секретарь СНБО пообещал, что о результатах первого дня мирных переговоров доложат президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Завтра планируется продолжить работу групп по направлениям, заключил Умеров.

Ранее стало известно, что делегация Украины покинула место переговоров с Россией и США. По данным дипломатического источника, кортеж из нескольких автомобилей выехал из отеля InterContinental Geneva, где 17-18 февраля проходят трехсторонние переговоры с представителями Москвы и Вашингтона, покинув его в сопровождении дипломатической полиции.