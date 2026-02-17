Реклама

21:24, 17 февраля 2026Мир

Делегация Украины покинула место переговоров с Россией и США

Марина Совина
Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine / Reuters

Делегация Украины покинула отель InterContinental Geneva в Женеве, где прошел первый день переговоров с Россией и Соединенными Штатами Америки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Кортеж из нескольких автомобилей выехал из отеля InterContinental Geneva, где 17-18 февраля проходят трехсторонние переговоры с РФ и США, его сопровождала дипломатическая полиция Женевы, сообщает корреспондент агентства.

Дипломатический источник подтвердил, что украинская делегация покинула здание.

Ранее стало известно, что в Женеву также прибыли советники по национальной безопасности Великобритании, Германии, Италии и Франции. Ожидается, что представители европейских стран встретятся с командами США и Украины на полях переговоров.

