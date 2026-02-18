Реклама

08:30, 18 февраля 2026

Захарова напомнила о заявлениях «с той стороны» на фоне переговоров в Женеве

Захарова: Россия много раз доказывала свое стремление к миру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Россия много раз доказывала свое стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине, в то время как «с той стороны» неоднократно под разными предлогами заявляли о ненужности переговоров. На это в эфире радио Sputnik указала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя трехсторонние переговоры в Женеве.

«Неужели мы имеем право, вот я даже так могу сказать, неужели мы имеем право, не ценить те возможности для переговоров, которые есть?» — задалась она вопросом.

Во вторник, 17 февраля, в Женеве начался третий раунд переговоров по Украине, они длились более шести часов. Сообщалось, что атмосфера на встрече была напряженной. По данным портала Axios, стороны зашли в тупик. Однако, как сообщил специальный представитель президента США Стив Уиткофф, они договорились продолжить работать для достижения сделки.

