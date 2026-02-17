Реклама

21:38, 17 февраля 2026

В России оценили первый день переговоров в Женеве по Украине

ТАСС: Первый день переговоров по Украине в Женеве был очень напряженным
Марина Совина
Марина Совина

Фото: National Security and Defence Council of Ukraine / Reuters

Первый день трехсторонних переговоров по Украине в Женеве был очень напряженным. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в российской переговорной группе.

По его словам, диалог длился более шести часов. Также источник сказал, что в Швейцарии состоялись и двусторонние переговоры России и США.

Очередной раунд переговоров России и Украины завершится 18 февраля. Одной из ключевых тем для обсуждения на саммите должно стать энергетическое перемирие. Делегацию России возглавляет помощник российского президента Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии обязались обеспечить безопасный пролет российской делегации в Женеву.

