В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

00:14, 16 февраля 2026Мир

Раскрыты подробности о перелете делегации России на переговоры по Украине в Женеве

ТАСС: Швейцария обезопасит перелет делегации РФ на переговоры по Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Швейцария обязалась обеспечить безопасный пролет российской делегации на переговоры по украинскому урегулированию в Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

Кроме того, стало известно, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в переговорах с Россией и Украиной в Женеве.

