В США заявили о тупике в переговорах по Украине в Женеве

Axios: Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве зашли в тупик

Трехсторонние переговоры об урегулировании конфликта на Украине, прошедшие 17 февраля в Женеве, зашли в тупик. Об этом в соцсети X сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что первый день переговоров в Женеве был очень напряженным. По словам источника в российской переговорной группе, диалог длился более шести часов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, входящий в состав делегации Киева, рассказал, что во время встречи обсуждались «практические вопросы».