Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:29, 18 февраля 2026Мир

В США заявили о тупике в переговорах по Украине в Женеве

Axios: Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве зашли в тупик
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Трехсторонние переговоры об урегулировании конфликта на Украине, прошедшие 17 февраля в Женеве, зашли в тупик. Об этом в соцсети X сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что первый день переговоров в Женеве был очень напряженным. По словам источника в российской переговорной группе, диалог длился более шести часов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, входящий в состав делегации Киева, рассказал, что во время встречи обсуждались «практические вопросы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В США заявили о тупике в переговорах по Украине в Женеве

    В МИД Венгрии жестко высказались о Зеленском

    Цыгане взяли в оцепление морг и потребовали оживить умершего

    Зеленский сообщил о согласии России и Украины в одном вопросе

    Зеленский пожаловался на отказ США в вопросе с ракетами для Patriot

    Болельщиков Петросян просили не поднимать плакаты на русском на Олимпиаде

    Зеленский высказал опасение насчет Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok