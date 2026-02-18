В России ответили на грубое высказывание Зеленского в адрес Мединского

Слуцкий: Бандеровцам для понимания матчасти не помешает ликбез от Мединского

Бандеровцам для понимания матчасти не помешает исторический ликбез от помощника российского президента Владимира Мединского. Об этом РИА Новости заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Владимир Зеленский грубо высказался в адрес главы российской делегации на переговорах в Женеве и его заявлений об исторических корнях продолжающегося конфликта, отметив, что у них «нет времени на это дерьмо».

Как утверждает Слуцкий, Зеленский демонстрирует убогий уровень интеллектуального развития, называя глубокие исторические знания «продуктами распада жизнедеятельности».

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, Зеленский находится в агонии крайней степени, когда отказали и политическая выдержка, и хорошие манеры. «А войну надо заканчивать на условиях устойчивого мира. И здесь бандеровцам для понимания матчасти точно не помешает исторический ликбез от Мединского», — отметил Слуцкий.

