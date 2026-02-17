Axios: Зеленский готов обсудить вывод ВСУ из Донбасса, если РФ поступит так же

Украина готова обсудить вывод своих войск из Донбасса, но только при условии, что Россия отведет свои на такое же расстояние. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Axios.

Он подчеркнул, что мирное соглашение, предусматривающее односторонний вывод войск, будет отклонено. «Люди никогда мне этого не простят. Никогда», — сказал украинский лидер.

Зеленский покритиковал Трампа

Зеленский выразил опасение, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп уже принял решение не в пользу Киева. Политик счел несправедливым то, что глава Белого дома призывает Украину пойти на уступки в рамках мирного урегулирования конфликта. Зеленский предположил, что Трампу, возможно, легче оказывать давление на Киев, чем на Москву. «Надеюсь, это его тактика, а не решение», — заявил он.

Украинский лидер посоветовал спецпосланнику президента Соединенных Штатов Стиву Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру, представляющим американскую делегацию на трехсторонних переговорах, не навязывать Киеву мирное соглашение с Россией. Зеленский предупредил, что представление Трампа о мире Украины с Россией его собственный народ воспримет как «неудачную историю».

На фоне этого британский журналист Афшин Раттанси пришел к выводу, что США начинают терять терпение из-за отказа Зеленского идти на уступки ради завершения конфликта. «Терпение Вашингтона, похоже, быстро подходит к концу, поскольку Киев по-прежнему настаивает на максималистских, иллюзорных требованиях к России…» — отметил репортер.

Зеленский решил организовать встречу с Путиным

Президент Украины заявил о своих планах организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным, добавив, что уже поручил своей команде запланировать будущий саммит на высшем уровне. Глава государства подчеркнул, что считает это лучшим способом добиться прорыва в территориальных вопросах.

Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine / Reuters

Ранее Зеленскому неоднократно предлагали встретиться с Путиным в России или Белоруссии. 11 февраля украинский лидер в очередной раз отверг это предложение, пояснив, что готов к диалогу только на территории нейтральных стран. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в этом для Москвы нет новации.

В Женеве завершился первый день переговоров

Вечером 17 февраля в Женевском отеле «Интерконтиненталь» прошел первый день трехсторонних переговоров. Встречи российской, украинской и американской делегаций продлились более шести часов. По итогам встречи представители сторон отказались от комментариев. Источник в российской группе отметил лишь, что день «был очень напряженным».

В ходе саммита стало известно, что внутри украинской делегации произошел раскол. Причиной разногласий стали разные позиции по подписанию соглашения под руководством США. Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стал фактически новым главой делегации от Киева и выступил за заключение быстрого мирного соглашения, в то время как остальные делегаты не разделяют этого подхода.