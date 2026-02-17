Реклама

Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина готова обсудить вывод своих войск из Донбасса, но только при условии, что Россия отведет свои на такое же расстояние. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Axios.

Он подчеркнул, что мирное соглашение, предусматривающее односторонний вывод войск, будет отклонено. «Люди никогда мне этого не простят. Никогда», — сказал украинский лидер.

Зеленский покритиковал Трампа

Зеленский выразил опасение, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп уже принял решение не в пользу Киева. Политик счел несправедливым то, что глава Белого дома призывает Украину пойти на уступки в рамках мирного урегулирования конфликта. Зеленский предположил, что Трампу, возможно, легче оказывать давление на Киев, чем на Москву. «Надеюсь, это его тактика, а не решение», — заявил он.

Украинский лидер посоветовал спецпосланнику президента Соединенных Штатов Стиву Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру, представляющим американскую делегацию на трехсторонних переговорах, не навязывать Киеву мирное соглашение с Россией. Зеленский предупредил, что представление Трампа о мире Украины с Россией его собственный народ воспримет как «неудачную историю».

На фоне этого британский журналист Афшин Раттанси пришел к выводу, что США начинают терять терпение из-за отказа Зеленского идти на уступки ради завершения конфликта. «Терпение Вашингтона, похоже, быстро подходит к концу, поскольку Киев по-прежнему настаивает на максималистских, иллюзорных требованиях к России…» — отметил репортер.

Зеленский решил организовать встречу с Путиным

Президент Украины заявил о своих планах организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным, добавив, что уже поручил своей команде запланировать будущий саммит на высшем уровне. Глава государства подчеркнул, что считает это лучшим способом добиться прорыва в территориальных вопросах.

Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine / Reuters

Ранее Зеленскому неоднократно предлагали встретиться с Путиным в России или Белоруссии. 11 февраля украинский лидер в очередной раз отверг это предложение, пояснив, что готов к диалогу только на территории нейтральных стран. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в этом для Москвы нет новации.

В Женеве завершился первый день переговоров

Вечером 17 февраля в Женевском отеле «Интерконтиненталь» прошел первый день трехсторонних переговоров. Встречи российской, украинской и американской делегаций продлились более шести часов. По итогам встречи представители сторон отказались от комментариев. Источник в российской группе отметил лишь, что день «был очень напряженным».

В ходе саммита стало известно, что внутри украинской делегации произошел раскол. Причиной разногласий стали разные позиции по подписанию соглашения под руководством США. Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стал фактически новым главой делегации от Киева и выступил за заключение быстрого мирного соглашения, в то время как остальные делегаты не разделяют этого подхода.

