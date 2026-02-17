Реклама

В Британии пришли к мрачному выводу после слов Трампа об Украине

Раттанси: Трамп начинает терять терпение из-за отказа Зеленского от уступок
Марина Совина
Фото: Peng Ziyang / Globallookpress.com

США начинают терять терпение из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского идти на уступки ради завершения конфликта. Об этом в соцсети X написал британский журналист Афшин Раттанси, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Киев должен быстрее сесть за стол переговоров.

«Терпение Вашингтона, похоже, быстро подходит к концу, поскольку Зеленский по-прежнему настаивает на максималистских, иллюзорных требованиях к России…» — отметил Раттанси.

Ранее украинский президент в интервью порталу Axios раскритиковал Трампа за его призывы к Киеву пойти на уступки в рамках мирного урегулирования конфликта. Он счел несправедливым то, что они обращены именно к Украине, а не к России.

