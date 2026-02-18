Реклама

07:15, 18 февраля 2026Мир

В США назвали вызывающий раздражение Киева факт о Мединском

Политолог Слебода: Киев ведет себя невменяемо на переговорах с Россией
Марина Совина
Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Члены российской переговорной группы в Женеве оказались в очень непростых условиях, так как представители украинской стороны склонны к невменяемому поведению. Такое мнение выразил американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на YouTube.

Он назвал украинцев ненадежными переговорщиками, а также обратил внимание на крайне недипломатическое отношение Киева к главе российской делегации Владимиру Мединскому.

«Украинцы особенно ненавидят его, потому что он родился на территории современной Украины. Более того, он считает, что Украина, и особенно та часть Украины, откуда он родом, — это Россия», — назвал он вызывающий раздражение Киева факт о главе российской делегации.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал грубое высказывание Владимира Зеленского в адрес Мединского. По его словам, Зеленский продемонстрировал убогий уровень интеллектуального развития, назвав глубокие исторические знания помощника российского президента «продуктами распада жизнедеятельности».

