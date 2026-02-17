«Конфликт входит в завершающую стадию». Переговоры по Украине впервые пройдут в Европе. Чего от них ждать и почему выбрали Женеву?

Делегация России на предстоящих трехсторонних переговорах с представителями Украины и США в Женеве 17-18 февраля будет одновременно действовать по целому ряду направлений, включающему не только военные, но и политические вопросы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

Это говорит о том, что конфликт на Украине входит в завершающую стадию, по крайней мере с точки зрения Российской Федерации, поскольку мы занимаемся одновременно всеми направлениями урегулирования конфликта Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

17 февраля в отеле InterContinental в швейцарской Женеве начнется двухдневный раунд переговоров между Россией, Украиной и США по вопросам урегулирования украинского конфликта. Несмотря на то что состав делегаций изменился лишь незначительно, стороны планируют существенно расширить круг обсуждаемых вопросов в сравнении с предыдущими встречами в Абу-Даби в январе-феврале.

Состав делегаций

Согласно решению президента Украины Владимира Зеленского, в состав делегации на переговоры в Женеве вошли:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров;

руководитель офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов ( внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга );

); заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий;

заместитель главы ОП Сергей Кислица;

начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал Андрей Гнатов;

глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

По данным Reuters, в число представителей США войдут спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и предприниматель, зять главы Белого дома Джаред Кушнер. При этом неясно, войдут ли в состав делегации ранее участвовавшие в переговорах министр армии США Дэн Дрисколл и Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал армии США Алексус Гринкевич.

Главным изменением в составе российской делегации стало назначение ее руководителем помощника президента России Владимира Мединского, возглавлявшего переговорную группу на двусторонних переговорах с Украиной в Стамбуле в мае-июне 2025 года. В число переговорщиков также включены начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России адмирал Игорь Костюков, руководивший делегацией на трехсторонней встрече в Абу-Даби 4-5 февраля, а также участвовавший в стамбульских переговорах заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Около 20 человек вошло в состав российской делегации на переговорах в Женеве, по информации источников ТАСС

Как объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отсутствие Мединского на переговорах по Украине в Абу-Даби было связано с обсуждением вопросов безопасности. Он также подчеркнул, что глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев будет участвовать в переговорах в Женеве по отдельному двустороннему треку с США.

Украинские СМИ и эксперты назвали назначение Мединского главой российской делегации якобы понижением ее уровня, однако помощник президента России формально занимает более высокое положение в системе государственной службы России, чем Костюков, а Кремль заявил о расширении круга обсуждаемых вопросов

Как подчеркнул Станислав Ткаченко, назначение Костюкова главой делегации на переговорах в Абу-Даби было связано с необходимостью обсудить практические вопросы урегулирования конфликта. По его мнению, Мединский как глава делегации с более широкими полномочиями сможет определять повестку не только по военным, но и по другим вопросам.

У меня была версия, что предыдущие переговоры с участием военных были связаны с тем, что Костюков как глава лучшей военной разведки в мире должен был объяснить, что военного пути у Украины нет и задача украинской делегации — говорить о реальных вещах, а не о сказках про «сопротивление» Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

По словам Дмитрия Пескова, в ходе встречи в Женеве стороны обсудят целый спектр вопросов, включая вопросы территориальных уступок Украины.

Помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле. Фото: Сергей Карпухин / Pool / РИА Новости

Почему была выбрана Женева?

Как сообщил источник РИА Новости, представители Швейцарии не примут участия в переговорах по Украине в Женеве по просьбе сторон. При этом одновременно с переговорами по Украине в швейцарском городе состоятся консультации по Ирану при участии посредников из Омана.

13 февраля Дмитрий Песков объяснил выбор Женевы удобством для всех сторон переговоров. «Место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

При этом после начала специальной военной операции Москва скептически оценивала возможность проведения на швейцарской территории переговоров по Украине: в частности, в феврале 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что республика «слепо следует» антироссийским установкам США и Европейского союза. В сентябре 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом на полях Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнул, что Берн утратил реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника.

Как заявил «Газете.Ru» зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, Киев мог настоять на перенесении переговоров в Женеву из-за того, что Объединенные Арабские Эмираты выдали России подозреваемого в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. «Они никак не могут найти место благоприятное», — добавил политик.

В разговоре с «Лентой.ру» Станислав Ткаченко усомнился в прямой взаимосвязи переговоров в Женеве по Украине и Ирану, подчеркнув, что Москва неоднократно обозначала приоритет украинского конфликта над другими спорными вопросами. По его мнению, российское руководство согласилось с предложением США провести встречу в Швейцарии, посчитав вопрос места проведения непринципиальным для дальнейшего урегулирования конфликта.

Отель «Интерконтиненталь», Женева Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Что будет обсуждаться на встрече?

14 февраля Рустем Умеров раскрыл планы Киева добиться на переговорах в Женеве энергетического перемирия на неустановленный срок. При этом секретарь СНБО подчеркнул, что публично обсуждаться этот вопрос не будет.

Я уверен, что оно [энергетическое перемирие] не будет обсуждаться, во всяком случае в том контексте, о котором мечтает Зеленский Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Перед началом переговоров Владимир Зеленский назвал гарантии безопасности для Украины приоритетным вопросом в рамках встречи в Женеве и заявил о несогласии с условиями США. По его словам, Киев нуждается в соответствующем соглашении с Вашингтоном.

Наши американские друзья — они готовят гарантии безопасности. Но они сказали: «Сначала этот обмен территориями или что-то такое, а потом — гарантии безопасности». Я считаю, что сначала должны быть гарантии безопасности Владимир Зеленский президент Украины

Как предположил Станислав Ткаченко, в перспективе урегулирование конфликта на Украине должно быть передано на обсуждение как минимум пяти переговорных групп, курирующих следующие направления:

военные вопросы;

территориальные вопросы;

законодательные вопросы;

экономические и логистические вопросы;

вопросы контроля за соблюдением условий мирного соглашения.

В числе возможных пунктов обсуждения в рамках следующих раундов переговоров эксперт назвал транзит российской нефти через Украину на территорию ЕС, в частности в Венгрию, а также сотрудничество в сфере экономики и энергетики.

13 февраля Михаил Галузин сообщил, что Москва действительно ужесточила позицию на переговорах после атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина 29 декабря 2025 года. Дипломат добавил, что изменения в переговорной позиции были доведены до участников переговоров в Абу-Даби.

По мнению Станислава Ткаченко, по ряду направлений Москва может ужесточить переговорные позиции при условии отсутствия у Киева поддержки Запада по данным вопросам. Он отметил, что в рамках будущих раундов переговоров по урегулированию конфликта на Украине российская делегация должна затронуть вопрос изменений в Конституции Украины, гарантирующих нейтральный статус страны и права русскоязычного населения, а также принятие ряда конституционных законов в этих сферах.

Это все нужно обсуждать сейчас, иначе цели СВО не будут в полной мере достигнуты Станислав Ткаченко профессор факультета международных отношений СПбГУ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Чего стоит ожидать от переговоров?

Как заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, делегация России на предстоящих переговорах по Украине в Женеве получила указания действовать в рамках договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске. Дипломат добавил, что без соблюдения духа встречи в Анкоридже достичь успеха в ходе обсуждений будет сложно.

По мнению Станислава Ткаченко, несмотря на риторику украинского руководства, фактически в данный момент в рамках переговоров речь идет о капитуляции Украины и как минимум частичном согласии с условиями России по урегулированию конфликта. Политолог отметил, что первым сигналом к движению в этом направлении стала публичная перепалка Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в феврале 2025 года и заявление об отсутствии у Киева козырей.