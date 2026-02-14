Реклама

20:41, 14 февраля 2026Бывший СССР

Украина захотела энергетического перемирия

Умеров: На переговорах в Женеве Украина будет просить энергетического перемирия
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Sean Gallup / Getty Images

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на переговорах в Женеве, которые пройдут 17-18 февраля, Киев хочет обсудить вопрос энергетического перемирия. Об этом сообщает Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.

Умеров заявил, что на переговорах Киев намерен вынести вопрос энергетического перемирия. При этом он подчеркнул, что публично обсуждаться этот вопрос не будет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которая отправится в Женеву. В нее войдут глава офиса президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его заместитель Сергей Кислица, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Возглавит делегацию Умеров.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров по украинскому вопросу состоится 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

