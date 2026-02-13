Реклама

21:39, 13 февраля 2026

В Кремле объяснили выбор Женевы для переговоров по Украине

Песков: Переговоры в Женеве удобны для всех
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл в беседе с ТАСС, почему местом следующей трехсторонней встречи России, США и Украины выбрали Женеву.

«Место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», — рассказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. По его словам, на этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    

